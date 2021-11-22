شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف معلقاً على مباراة الأهلى وغزل المحلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على غزل المحلة باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة (غزل المحلةx الأهلي) ويسبقها استوديو تحليلى يقدمه أحمد شوبير وضيوف الاستوديو إسماعيل يوسف، ووليد صلاح الدين، وعماد متعب، والفقرة التحكيمية مع أحمد الشناوى، وتعليق أيمن الكاشف.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة مكونا من: "محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسى تاو، محمد شريف، ومحمد مجدى أفشة".

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل المحلة مع طلائع الجيش سلبياً فى نفس الجولة.

ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.