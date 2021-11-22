شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 42 مباراة للأهلى على ملعب المحلة قبل مواجهة الغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على غزل المحلة باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع طلائع الجيش سلبياً فى نفس الجولة.

فريق الغزل، بحكم وجوده فى مدينة كبيرة مثل المحلة الكبرى، أصبحت له مساندة جماهيرية فى المحلة الكبرى وما يتبعها من قرى، بعدما كان ملعب غزل المحلة بمداخنه الثلاثة الشهيرة هو مقبرة للكبار ومسرحا لاستعراض أبرز الفنون الكروية وإسقاط العمالقة من المنافسين.

وإجمالا لعب الأهلى 42 مباراة باستاد غزل المحلة، فاز فى 15 لقاء وتعادل فى 19 وخسر 8 مرات، وسجل المارد الأحمر 43 هدفاً وتلقت شباكه 27 .

ويعود تاريخ أكبر انتصار حققه الأهلى على غزل المحلة فى ملعبه لموسم 1958/1959 حينما فاز المارد الأحمر برباعية دون رد، وكررها المارد الأحمر موسم 2003 -2004 حينما فاز على الفلاحين بأربعة أهداف مقابل هدف فى ملعبه.

بينما حقق الغزل أكبر فوز على الأهلى فى ملعبه بنتيجة هدفين دون رد موسم 1982 / 1983 وكررها موسم 2009 /2010

وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع غزل المحلة على ستاد المحلة بخسارة المارد الاحمر بهدف دون رد سجله أشرف السيد فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.

ودائماً تتسم مباريات الأهلي والمحلة بالندية الشديدة خاصة على ملعب المحلة لدرجة أن الفريق الأحمر لم يفز في هذا الملعب منذ تغلبه بفوز اعتباري بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2011، وألغي الدوري في ذلك الموسم وقبلها كان الفوز بنتيجة 1-0 في فبراير 2008.