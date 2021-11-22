شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع محمود عاشور قبل مواجهة البنك الأهلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره البنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويدير الحكم الدولى محمود عاشور مباراة الزمالك والبنك الاهلى، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق وسيكون نادر قمر الدولة حكما رابعا، ويتولى تقنية الفيديو الحكم محمد معروف ويعاونه شهاب راشد.

وأدار محمود عاشور 26 مباراة للزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى، حقق الأبيض الفوز فى 21 وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مباريات، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 38 مرة والحمراء 5 مرات واحتسب 12 ضربة جزاء.

الزمالك وصل إلى 9 نقاط بقيادة مدربه الفرنسى باتريس كارتيرون، ويتطلع لمواصلة الصحوة أملاً فى تعثر الأهلى واللحاق بسباق المنافسة مبكراً وتجاوز أحداث خسارة القمة بخماسية مقابل ثلاثة، ويفتقد الزمالك فى مباراة الليلة جهود نجمه المغربى أشرف بن شرقى بسبب الإصابة فيما طالب كارتيرون لاعبيه بتوخى الحذر من البنك الاهلى خشية حدوث مفاجأة فى لقاء اليوم مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث لتجنب الانتقادات التى طالت الفريق الأبيض بسبب سوء الأداء فى مباراة الاسماعيلى الأخيرة بالدوري.