الكشف عن تفاصيل وتصميم كأس العرب 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر، ويشارك فيها المنتخب الوطني.

وجاءت الكأس من الذهب الخالص منحوت عليها خريطة الوطن العربي واسم البطولة باللغة العربية.

ويتكون كأس العرب من من الذهب الخالص، ومنحوت عليه خريطة الوطن العربي ، وحروف كلمة "موطني" للشاعر إبراهيم طوقان، وقاعدة صلبة من الذهب تمثل تكاتف العرب، تموجات تحاكي طرق تجارة العرب قديمًا.

وتستضيف قطر، بطولة كأس العرب في الفترة الممتدة بين 30 من الشهر الحالي و18 ديسمبر المقبل، على الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم 2022.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، على أن يستهل المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات أمام منتخب لبنان في الجولة الأولى، السودان في الجولة الثانية، والجزائر في الجولة الثالثة والأخيرة.

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أعلن قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العرب.