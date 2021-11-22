عبدالفتاح يرد.. هل تم استبعاد محمد عادل من لقاءات الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد عادل حكم لقاء القمة التي جمعت بين الزمالك والأهلي لن يغيب عن إدارة مباريات القطبين، مضيفًا أنه أخطأ بالحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمواجهة.

وخرج عادل في تصريحات إذاعية أغضبت جماهير الأهلي.. طالع من هنا

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، سُئل عبدالفتاح عن غياب محمد عادل عن مباريات الأهلي والزمالك بسبب ما سبق وأدلى به، قال عبدالفتاح: "لن يحدث، إذا اتبعنا تلك العلقيات فـ ¾ حكامنا لن يعملوا".

وتابع: "عادل سيدير مباريات أهلي وزمالك وهذا على مسئوليتي الشخصية، نحترم كافة الآراء، ونستمع للنقد البناء، لكن في بعض الأوقات يتم تضخيم الأمور بشكل كبير".

وواصل: "نقف على مسافة واحدة مع جميع الأندية، عادل أخطأ بالحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة".

وعن الحكام المصريين المشاركين في بطولة كأس العرب، قال رئيس لجنة الحكام: "للأسف كان إبراهيم نورالدين هو ممثلنا الوحيد في البطولة، لكنه أجرى مسحة كورونا قبل ساعات وجاءت عينته إيجابية وبالتالي سيغيب عن البطولة.. سنحاول استبداله وإرسال حكم مصري آخر".