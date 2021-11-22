رونالدو يوجه رسالة لسولشاير بعد رحيله عن اليونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

وجه كرستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، رسالة إلى أولي جونار سولشاير بعد إقالته من تدريب الفريق.

وكان نادي مانشستر يونايتد، أعلن أمس الأحد، إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير من القيادة الفنية للفريق، بعد تراجع نتائج.

وكتب رونالدو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد كان مهاجمي عندما أتيت لأول مرة إلى أولد ترافورد وكان مدربي منذ أن عدت إلى اليونايتد".

وتابع رونالدو: " الأهم من ذلك.. أن أولي هو إنسان متميز، أتمنى له التوفيق فيما هو قادم في حياته".

واختتم رونالدو: "حظا موفقا يا صديقي، أنت تستحق".