حسين: من وافق على المشاركة في كأس العرب "كان لازم يفكر".. ولا جديد بشأن شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقة برابطة الأندية المصرية، إن من وافق على المشاركة في بطولة كأس العرب كان عليه التفكير في المستقبل، مضيفًا أن الموسم صعب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال حسين: "من وقت إقامة قرعة الدوري قلنا إن هناك 100 يوم للمنتخب هذا الموسم".

وأضاف: "التوقف الماضي كان لمعسكر مباراتي انجولا والجابون، ثم هناك 23 يوما أخرى للمشاركة في بطولة العرب، هناك بعض الدول التي أعلنت مشاركتها بمنتخب الشباب مثل السعودية، كنت أتمنى أن نظهر بالشكل ذاته".

وواصل: "من وافق على المشاركة في بطولة العرب كان عليه التفكير في المستقبل، الوضع مستحيل، بعد بطولة كأس العرب سنعود للمشاركة في الدوري لمدة 7 ايام فقط، ثم نتوقف مجددا لمدة 45 يوما من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأكمل: "بطولة كأس الرابطة ستنطلق في الثامن من شهر يناير المقبل وتنتهي في الخامس من شهر فبراير، لا علاقة للرابطة بكأس مصر، تلك البطولة خاصة باتحاد الكرة".

وأردف: "حتى الآن لم نخطر بموعد كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي ومجموعات افريقيا".

وبسؤاله عن موقف إيقاف قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا: "لم يصلنا أي إخطار بشأن موقف شيكابالا من اتحاد الكرة".

وردًا على ما يقال بشأن صعوبة استكمال الدوري، أجاب حسين: "قيل هذا الكلام في آخر موسم كنت رئيسا للجنة المسابقات وأكملنا الدوري، من الصعب إلغاء بطولة الدوري، الأمر ليس سهلا، هناك أمور مادية والتزامات ستقف عائقا أمام مثل هذا القرار".