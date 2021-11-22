القناة الناقلة والمعلق.. كيف تتابع مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

يشهد اليوم الإثنين مباراة بين غزل المحلة والأهلي، وكذلك مباراة أخرى تجمع الزمالك والبنك الأهلي.

وتقام مباراتي الأهلي والزمالك في إطار الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة غزل المحلة والأهلي في الساعة الخامسة والنصف، وينطلق الاستوديو التحليلي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" في الثالثة والنصف.

ويقوم الإعلامي أحمد شوبير الاستوديو التحليلي لمباراة غزل المحلة والأهلي، ومعه في التحليل كلا من إسماعيل يوسف ووليد صلاح الدين وعماد متعب.

ويعلق على أحداث المباراة أيمن الكاشف.

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساء، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" في تمام الساعة السادسة.

ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي تامر صقر، ومعه في التحليل كلا من فاروق جعفر وحازم إمام ومحمد فضل.

ويعلق على أحداث المباراة بلال علام.