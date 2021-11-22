رئيس نادي ليون يعتذر عن واقعة باييت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

قدم جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي لكرة القدم اعتذاره لديميتري باييه لاعب فريق مارسيليا بعد أن قام أحد المشجعين بقذف قارورة مليئة بالمياه من المدرجات صدمت رأس اللاعب بعد دقائق قليلة من بداية مباراة الفريقين مساء أمس الأحد في الدوري الفرنسي، وهو ما تسبب في توقف المباراة ثم إلغائها.

وشهد الدوري الفرنسي في الأشهر الأخيرة عدة أحداث تتعلق بشغب المشجعين، وقد عوقب مشجعو مارسيليا بالحرمان من الحضور في إطار عقوبات فرضت على النادي بسبب اقتحام أرضية الملعب والدخول في صدامات مع مشجعي آنجيه خلال مباراة الفريقين في سبتمبر الماضي.

وبعد أربع دقائق فقط من بداية مباراة أمس، قُذفت قارورة المياه من المدرجات وصدمت رأس باييه الذي سقط أرضا، وذلك عندما كان يستعد لتنفيذ ضربة ركنية.

وقال أولاس في تصريحات نشرها نادي ليون عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"نوجه له اعتذارنا. وكان قد جرى الإبلاغ عن الجاني على الفور والقبض عليه. هذا عمل فردي"

وخرج لاعبو الفريقين من الملعب لأكثر من ساعة ثم جرى الإعلان عن إمكانية استئناف المباراة، مع تحذير المشجعين من أن أي تصرف غير لائق سيسفر عن إلغاء المواجهة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وعاد لاعبو ليون إلى الملعب للإحماء، لكن لاعبي مارسيليا لم يخرجوا من غرفة تغيير الملابس ليتقرر بعدها إلغاء المباراة.

وقال أولاس :"استدعى الحكم الجميع مرة أخرى للإعلان عن أنه تراجع عن قراره."

وأضاف :"عندما يتواجد 55 ألف مشجع في استاد، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة."