بوكيتينو يضع شرطا وحيدا لتدريب مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن المدير الفني الحالي لنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر يونايتد.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن بوكيتينو، الذي سبق له تدريب توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل رحيله لسان جيرمان، متحمس للغاية للعودة لـ"البريمير ليغ" مجددا من خلال الإشراف على مانشستر يونايتد، الذي أقال مدربه النرويجي غونار سولشار، أمس الأحد، على خلفية سلسلة من النتائج المخيبة للفريق في هذا الموسم.

وذكر المصدر، أن العامل الرئيسي الذي جعل بوكيتينو يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي، هو عدم شعوره بالسعادة في باريس حيث يعيش في فندق، بينما تعيش أسرته في لندن.

وأوضحت الصحيفة، أن بوكيتينو لن يوافق على تدريب مانشستر الآن ولكن بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان يونايتد، عين مساعد سولشار السابق، مايكل كاريك، كمدرب مؤقت، بينما رشحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عدة أسماء لتدريب "الشياطين الحمر"، تقدمهم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، وإريك تين هاج، مدرب أياكس الهولندي، وبراندن رودجرز، مدرب ليستر سيتي، إلى جانب مدرب باريس سان جيرمان السابق، لوران بلان.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبات على بعد 12 نقطة من المتصدر تشيلسي.