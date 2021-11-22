شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمد الحنفى أمام الأهلى قبل مواجهة غزل المحلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على غزل المحلة باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

ويدير محمد الحنفى مباراة غزل المحلة والأهلى ويعاونه كل من أحمد حسام وأحمد صلاح، فيما سيكون صبحى العمراوى حكما رابعا، ويتولى تقنية الفيديو عبد العزيز السيد ويعاونه إبراهيم محجوب.

وأدار الحكم محمد الحنفى 28 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة غزل المحلة، حقق الأحمر الفوز فى 19 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 5 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 38 مناسبة وكارت أحمر واحتسب 9 ركلات جزاء للفريق.

وفى الموسم الحالى حقق الأهلى الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 4/ 0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى بصافرة محمد الحنفى.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة، بعدما حقق فوزا مهما على المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع طلائع الجيش سلبيا فى نفس الجولة.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى 3 مايو 2021 فى الأسبوع الـ19 من منافسات الدورى الموسم الماضى، والتى حقق فيها المحلة فوزا مهما على الأهلى بهدف نظيف من تسديدة صاروخية من أشرف سيد.

ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.