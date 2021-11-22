شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلى.. زيزو وأوناجم والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره البنك الأهلى، اليوم الاثنين، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويراهن الزمالك على نجومه، خصوصا أحمد السيد زيزو الجناح الأيمن ومصطفى فتحي وإمام عاشور وطارق حامد، ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلى مكونا من: "محمد عواد، ومحمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – حازم إمام - وطارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم - سيف الجزيرى".

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاث وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الاهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.