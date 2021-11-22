شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العرب تتزين بخريطة الوطن العربى من الذهب الخالص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف منظمو بطولة كأس العرب عن الكأس التى من المرتقب أن يتوج بها أحد المنتخبات العربية المشاركة فى البطولة، والتى تنطلق فى 30 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وجاءت الكأس من الذهب الخالص منحوت عليها خريطة الوطن العربي واسم البطولة باللغة العربية.



كاس العرب (1)



كاس العرب (2)



كاس العرب (3)



كاس العرب (4)

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، قائمة اللاعبين النهائية المشاركين فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي :

حراسة المرمي :

محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود.

الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية ومهند لاشين وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد، ومصطفي فتحي وأحمد رفعت ومحمد مجدي أفشة وحسين فيصل.

الهجوم: محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومروان حمدي وأسامة فيصل .