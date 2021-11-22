شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الكرة تطالب بإبعاد اللجنة الثلاثية عن الإشراف على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أندية الجمعية العمومية من اتحاد الكرة وضع بند بإسناد الإشراف على انتخابات اتحاد الكرة إلى لجنة الانضباط والاستئناف بتولى إدارة العملية الانتخابية بدلا من اللجنة الثلاثية.

وجاء نص البند الموجود فى التعديلات التي طلبتها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة كالتالى، تكليف لجنتى الانضباط والاستئناف بالاتحاد "تضم قضاة" بتولي إدارة العملية الانتخابية "عملية فحص أوراق الترشح والانتخاب" بدلاً من اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.

نص المادة فى لائحة اتحاد الكرة

تلقى اتحاد الكرة، موافقة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات التى ترغب الجمعية العمومية للجبلاية فى إجرائها على لائحة النظام الأساسى فى الاجتماع الطارئ يوم 28 نوفمبر الجارى.

وطلبت الأندية من الفيفا إجراء بعض التعديلات، وعلى رأسها تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى، بحيث لا يحق لكل من قضى فى مجلس ادارة اتحاد الكرة دورتين متصلتين أو منفصلتين، أن يترشح مجددا إلا على منصب أعلى من الذى كان عليه فى الدورتين السابقتين.

كما تضمنت التعديلات التى وافق عليها الفيفا إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القوائم المغلقة، وأن يتكون المجلس من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد للمرأة.

وطالب اتحاد الكرة أندية الجمعية العمومية بإرسال خطابات التفويض لحضور الاجتماع الطارئ يوم 28 نوفمبر الجارى عبر البريد السريع أو من خلال تسليمها لإدارة الاتحاد يداً بيد، مع الحصول على إيصال رسمى بالاستلام.

وحذر اتحاد الكرة من إرسال التفويضات عبر الفاكس أو البريد الالكترونى "الإيميل"، حيث لن يعتد بهذه التفويضات، كما طالب اتحاد الكرة الأندية بأن يكون الشخص المفوض بالحضور أحد أعضاء مجلس إدارة النادى ويقوم باعتماد التفويض من الجهة المختصة قبل تسليمه للجبلاية.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية يخطرها بتحديد يوم 28 نوفمبر الجارى موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتعديل لائحة النظام الأساسى، ووفقا للخطابات المرسلة للأندية تقام الجمعية العمومية الطارئة بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر فى الحادية عشرة صباحا.