شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يخبـئ الصدام الثالث بين الزمالك والبنك الأهلى الليلة فى الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع نظيره البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

التقى الزمالك مع البنك الأهلى مرتين طوال تاريخه، وكانت المباراتان فى دورى الموسم الماضى، فاز فى الدور الأول برباعية مقابل هدف، سجل حميد أحداد هدفين ويوسف أوباما هدفا وأحمد السيد زيزو هدفا من ركلة جزاء، وسجل هدف البنك الأهلى الوحيد عاصم صلاح من ركلة جزاء، فيما انتهت مباراة الدور الثانى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق تقدم أيمن حفنى للزمالك وتعادل كريم بامبو للبنك الأهلى وأهدر أحمد على ركلة جزاء للبنك الأهلى فى الوقت الضائع من اللقاء.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد تسع نقاط، بعدما خاض 4 مباريات فاز فى ثلاث وخسر لقاءً وحيداً وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.