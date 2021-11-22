شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لاعبا يشاركون فى بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً، الثلاثاء، منافسات بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها كوالا لامبور خلال الفترة بين 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتشهد منافسات الرجال مشاركة 3 لاعبين فقط وهم، مازن جمال، يوسف سليمان وكريم الحمامي، بينما تشهد منافسات السيدات مشاركة 10 لاعبات وهن: مريم متولي، فريدة محمد، ميار هاني، هنا رمضان، منه ناصر، منه حامد، ندى عباس، نادين شاهين، يثرب عادل، وسلمى هاني.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر نوفمبرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الثالث عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر الماضى.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف،كما تقدمت هانيا الحمامي مركزين لتستقر في المركز الرابع، بينما تراجعت نور الطيب لأول مرة منذ اعلان اعتزالها العام الماضى، لتستقر فى المركز التاسع، فيما تقدمت سلمى هاني مركزاً واحداً لتصل إلى التصنيف الثامن.

وحافظت روان العربي لاعبة وادي دجلة على تواجدها بقائمة التوب 10 لتحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي للاسكواش.