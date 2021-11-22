شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية باستاد المحلة لتأمين مباراة الأهلي والغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية استعدادها لتأمين مباراة الأهلى وغزل المحلة بإستاد المحلة فى محافظة الغربية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين، حيث يطمح المارد الأحمر فى التغريد منفردا بالصدارة، فيما يحلم المحلة بالحصول على الثلاث نقاط.

ويؤمن رجال المجموعة الافريقية لاعبى الفريقين الليلة، مع تأمين غرف الملابس وعقد المؤتمرات وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذى يدير المباراة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير المباراة وتأمين دخول وخروج الجماهير وتواجدها بالمدرجات.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة مكونا من: "محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسى تاو، محمد شريف، ومحمد مجدى أفشة".

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل المحلة مع طلائع الجيش سلبياً فى نفس الجولة.

ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.