نجم الكرة الإنجليزية " بيتر كراوتش "يعلّق على إنجاز صلاح الجديد.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

علّق النجم الإنجليزي المعتزل بيتر كراوتش على معادلة محمد صلاح نجم ليفربول، لرقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي.



وقال كراوتش في منشور على حسابه الرسمي في "تويتر": "أحسنت يا صلاح. لقد استغرق الأمر معي 1104 مباريات (لتسجيل 108 أهداف)، وأنت وصلت لذلك الهدف بشكل أسرع. رائع".

وحقق المصري الدولي هدفه رقم 108 بالدوري الإنجليزي الممتاز في اللقاء الذي جمع ليفربول وأرسنال، السبت، وانتهى بفوز "الريدز" بنتيجة 4-0.

وعادل صلاح بهدفه الأخير الذي سجله في الدقيقة 73 من زمن المباراة، إنجاز كراوتش، ليدخل قائمة أفضل 25 هدافا بتاريخ "البريميرليغ".

ويعد هدف صلاح الثامن له أمام أرسنال في 12 مباراة مع صناعة 4 أهداف، حسبما ذكر موقع "في الجول".