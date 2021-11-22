شرط وحيد يفصل تعاقد الأهلي مع محمد النني

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدثت وسائل إعلامية عن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع نجم منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، محمد النني، في الوقت الذي قد يرحل فيه اللاعب عن صفوف "الجانرز" سواء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو بنهاية الموسم الجاري، مع تلقيه العديد من العروض الأوروبية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن القلعة الحمراء لم تدخل في مفاوضات مع محمد النني، في ظل وجود قناعة بأن اللاعب سيفضل استكمال مسيرته الاحترافية عن العودة للدورى المصري حالياً.

وأضاف المصدر أن تعاقد الأهلي مع لاعب عالمى بحجم النني سيمثل إضافة قوية للفريق، ولكن بشرط موافقته على تقاضى راتب أقل من الذى يحصل عليه فى أرسنال الآن بواقع 25 مليون جنيه سنوياً على الأقل.

وأوضح المصدر أن النني يحصل حالياً من "الجانرز" على 2.5 مليون إسترلينى، ما يعادل 52 مليون جنيه مصري، فى الوقت الذى يعد أقصى رقم من المحتمل أن يدفعه الأهلى فى لاعب بقيمة الننى سيكون 1.5 مليون دولار ما يعادل 27 مليون جنيه مصري، وهو أقصى راتب يحصل عليه لاعب فى الأهلي، حيث لن يحصل عليه أى لاعب أخر بخلاف الننى سوى على معلول فى عقد تجديده الجديد.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أيام الننى داخل أرسنال باتت معدودة، مع اقتراب عقد اللاعب على الانتهاء بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "ذي صن" البريطانية إن النني قد يرحل عن صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي جالاتا سراي التركي يرغب حسم تعاقده مع النني في يناير المقبل، فى ظل خروج اللاعب من حسابات ميكيل أرتيتا المدير الفنى لنادى أرسنال.

ولفتت إلى أن ويليام دافيلا، وكيل أعمال محمد النني، أكد ان اللاعب لديه رغبة قوية فى خوض تجربة فى الدورى التركى من خلال بوابة نادى جالاتا سراي.

يشار إلى أن محمد النني سبق له وأن لعب في الدوري التركي، وتحديداً في صفوف فريق بشكتاش على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى أرسنال مجدداً.