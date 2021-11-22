شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: قرعة الدورى لم تنصف الدراويش.. والإسماعيلي يمر بأسوأ فترة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف خضر، عضو اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلي، أن قرعة مسابقة الدورى العام لم تنصف الدراويش فى بداية الموسم الجاري، بعدما اصطدم الفريق الأصفر بالأهلى والزمالك فى الأسابيع الأولى.

وقال خضر فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، اخترنا المدير الفنى براون بعناية ولكنه بدأ بمواجهة الزمالك بعد 3 هزائم متتالية، والنادى يمر بفترة صعبة هى الأسوأ فى تاريخه، والقرعة لم تنصفنا، لأننا لاعبنا الأهلى والزمالك فى فترة قصيرة، ولدينا مباراة المقاولون فى الجولة الحالية، والمدرب يعمل بشكل مميز ونتمنى أن الوقت يساعد الفريق فى الفترة المقبلة.

وأضاف خضر، ملف التدعيمات مهم فيه السرعة وليس التسرع، المدرب بحاجة لوقت أطول وواضح احتياجات النادي، واللجنة لفنية والإدارة ولجنة التعاقدات، كلنا نعمل على الاحتياجات المطلوبة ليعود النادى لمكانه الطبيعي.

وأشار إلبى أن تجميع النقاط مهم جدا فى المرحلة المقبلة ولا يليق بالإسماعيلى أن يكون زيرو نقاط بعد أول 4 جولات، وفريق المقاولون كبير ولديه مدرب محترم، ولكن لاعبى الإسماعيلى مصممون على الفوز وتقديم أداء جيد لمصالحة الجماهير والعودة بالثلاثة نقاط.

واختتم قائلا، "ليس لدينا غيابات عن مباراة المقاولون وشكرى نجيب يتدرب مع الفريق بشكل طبيعي".