شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلي يُخطط لقيد النيجيري أجايى فى الشتاء بقرار موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة من العيار الثقيل، أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن هناك مقترحاً لقيد النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الفريق المقيد حالياً فى قائمة الانتظار بقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بفرمان من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، والذى أكد أن اللاعب قد يكون له دور معه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لا يزال يشارك فى تدريبات الفريق الأحمر بشكل منتظم ويظهر بشكل جيد.

وأضاف المصدر أن قيد أجايى فى الأهلى مرهون برحيل أحد اللاعبين الأجانب، والأقرب هو المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق والذى تلقى العديد من العروض الأوروبية لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، وأبرز تلك العروض من جالاتا سراى التركى وليل الفرنسي.

وأشار المصدر إلى أن مسألة قيد أجايى مرتبطة أيضاً بقرار لجنة التخطيط والتى سيكون لها رأى فنى فى مسألة قيده، وإن كانت ستكون أفضل من التعاقد مع لاعب أجنبى جديد حال رحيل ديانج أم لا، وأيضاً الأمر مرتبط بتنازل اللاعب عن الشكوى التى تقدم بها ضد إدارة الأهلى فور قيده بقائمة الانتظار.

ويدخل فريق الأهلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلا على غزل المحلة باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها، ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع طلائع الجيش سلبياً فى نفس الجولة.