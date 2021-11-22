شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وغزل المحلة اليوم الاثنين 22 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع غزل المحلة باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن هذه المباراة.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والمحلة فى الدوري

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل المحلة مع طلائع الجيش سلبياً في نفس الجولة.

ترتيب الأهلى وغزل المحلة فى جدول الدوري

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

مواجهات الاهلى وغزل المحلة

التقى الأهلى وغزل المحلة فى 93 مباراة، كان الفوز حليف الأهلي فى 51 مباراة، فيما كان التعادل حاضرا فى 30 لقاء، وفاز غزل المحلة فى12 مباراة.

نتيجة آخر مباراة جمعت الاهلى والمحلة

فاز غزل المحلة على الاهلى بهدف دون رد سجله أشرف السيد فى أخر لقاء جمع الفريقين بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى فى 3 مايو 2021 بالجولة 19 للمسابقة على ستاد غزل المحلة.

حسام حسن وخالد عيد هدافو مواجهات الاهلى والمحلة

حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، بينما خالد عيد المدير الفنى السابق لغزل المحلة هو هداف المحلة فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف بالتساوى مع الشورى.