شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد لـ سعد سمير: أكثر حد فى ظهري ربنا يخليك ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد كريم نيدفيد لاعب فيوتشر على رسالة دعم وتحفيز سعد سمير كابتن الفريق، بمناسبة مشاركته فى أول مباراة كاملة منذ عودته من إصابة الركبة، وكتب نيدفيد عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "الحمد لله يا حبيبي بس شهادة حق الفترة دي انت أكتر حد كنت جنبي وفي ضهري ربنا يخليك ليا ياخويا".



نيدفيد

وحرص سعد سمير، قائد فريق فيوتشر، على دعم كريم نيدفيد زميله بالفريق، بعد خوض الأخير أول مباراة كاملة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابات التى هددت مصيره الكروي مع النادي الأهلي في وقت سابق.

وكتب سعد سمير عبر حسابه على إنستجرام، "أول ماتش كامل بعد سنتين و7 أشهر كلهم تعب وإحباط وعمليات تهد أى حد لكن بكرم ربنا وتعبك وإصرارك انك ترجع وتقف على رجلك تاني دي حاجة مش سهلة حمدلله على سلامتك يا بطل وربنا يكرمك في اللي جاي وتكسر الدنيا ان شاء الله."

وانضم نيدفيد إلى فيوتشر في بداية الموسم الجاري قادماً من النادي الأهلي، بعد فترة صعبة قضاها في القلعة الحمراء بسبب الإصابات التي حرمته من المشاركة مع الفريق الأحمر.