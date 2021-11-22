شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مروان محسن يعلن التحدى فى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مروان محسن مهاجم فيوتشر فى إعلان التحدى واستعادة بريقه مع فريقه الجديد الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، بعد هجوم شرس شهده فى صفوف النادى الأهلى من الجماهير.

مروان محسن لاعب لم يعرف اليأس ولم يلتفت لانتقادات الجماهير والسوشيال ميديا من أجل الوصول إلى الأفضل دائما.

وسجل مروان هدفين بعد مرور 4 جولات كان آخرها أمام "إيسترن كومبانى"، فى المباراة التى أقيمت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، وانتهت بفوز فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل مروان محسن مع الأهلي فريقه السابق فى موسم 2020/2021 هدفا وحيدا في شباك فيتا كلوب الكونغولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، خلال المشاركة فى 24 مباراة بكل البطولات.

واستعاد مروان محسن بريقه بعدما شهدت أول 3 جولات من بطولة الدورى تألقه وساهم بهدفين فى 3 مباريات.

وعاد مروان محسن للتهديف فى بطولة الدورى المصرى بعد غياب 393 يوما، حيث نجح اللاعب فى تسجيل الهدف الأول لفيوتشر في مرمى المصري البورسعيدي، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدورى العام.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب مروان محسن فى الصور التالية :