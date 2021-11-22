شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى مفاجآت البنك الأهلى الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، نظيره البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

الزمالك وصل إلى 9 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، ويتطلع لمواصلة الصحوة أملاً في تعثر الأهلي واللحاق بسباق المنافسة مبكراً وتجاوز أحداث خسارة القمة بخماسية مقابل ثلاثة ، ويفتقد الزمالك في مباراة الليلة جهود نجمه المغربى أشرف بن شرقى بسبب الإصابة فيما طالب كارتيرون لاعبيه بتوخى الحذر من البنك الاهلى خشية حدوث مفاجأة في لقاء اليوم مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث لتجنب الانتقادات التي طالت الفريق الأبيض بسبب سوء الأداء في مباراة الاسماعيلى الأخيرة بالدوري.

ويراهن الزمالك على نجومه وخصوصا أحمد السيد زيزو الجناح الأيمن ومصطفى فتحي وإمام عاشور وطارق حامد، ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الاهلى مكون من :" محمد عواد ومحمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – حازم إمام - وطارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم - سيف الجزيرى".

في المقابل يتطلع خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لتحقيق مفاجأة في مباراة الزمالك اليوم سواء بالفوز أو حصد نقطة التعادل على أقصى تقدير، لاسيما أن فريقه يقدم انطلاقة مميزة منذ انطلاق المسابقة وكان نداً قوياً للأهلى وخسر بصعوبة بهدف دون رد وفاز على الإسماعيلى بأداء متميز.

ويراهن خالد جلال على خبرة فريقه بمواجهة كبار الدوري بعدما حصد من الاهلى أربعة نقاط بالموسم الماضى لاسيما أن البنك الاهلى يضم العديد من العناصر المميزة على رأسها محمد هلال وإيزاك يعقوبو وأحمد ياسين.

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الاهلى أمام الزمالك مكون من :"محمود الزنفلي ومحمد دبش وأحمد ياسين وإسحاق يعقوبو واسامة ابراهيم ومحمد فتحي و أحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد بسيوني وموسي دياوارا وفادي فريد".