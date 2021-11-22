شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن الثأر الكروى أمام غزل المحلة اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى في الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلا على غزل المحلة باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع طلائع الجيش سلبياً فى نفس الجولة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

وسيكون البحث عن الثأر الكروى هو هدف الأهلى في مباراة اليوم بعدما خسر على هذا الملعب بنتيجة 1/0 في النسخة الماضية من بطولة الدوري، ودائماً تتسم مباريات الأهلي والمحلة بالندية الشديدة خاصة على ملعب المحلة لدرجة أن الفريق الأحمر لم يفز في هذا الملعب منذ تغلبه بفوز اعتباري بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2011، وألغي الدوري في ذلك الموسم وقبلها كان الفوز بنتيجة 1-0 في فبراير 2008.

ويفتقد الأهلي خدمات نجمه حمدي فتحي للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة المقاولون العرب وهو ما يهدد الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر بعودة طريقة اللعب إلى 4-2-3-1 بالرهان على قدرات ثنائي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية بجانب دور محمد مجدي أفشة وانطلاقات بيرسي تاو وميكيسوني والقناص محمد شريف.

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز الخامس على التوالي وتدشين بداية مميزة لاستعادة اللقب الذى فقده الأهلى فى الموسم الأخير لصالح الزمالك.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة مكونا من: "محمد الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسي تاو، محمد شريف، ومحمد مجدي أفشة".

وفى المقابل يحاول محمد عودة المدير الفني لغزل المحلة مفاجأة الأهلى فى ظل رغبته بالخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم، خاصة بعدما قدم الغزل انطلاقة مميزة بالدوري لم تشهد أى خسارة حتى الآن.

غزل المحلة يراهن على دعم ألف من مشجعيه في لقاء الأهلي بخلاف حماس لاعبيه المميزين، وعلى رأسهم محمد فتح الله وهشام نبوي وعبده يحيى وأحمد النادري ويحيى حامد مع بعض الخبرات المتمثلة في معاذ الحناوي وإبراهيم صلاح وأحمد الشيخ.

ويبدو التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلى مكونا من: "عمرو شعبان ، محمد فتح الله كماتشو - معاذ الحناوي - يحيى حامد - إيهاب سمير ، إبراهيما كونية - هشام عادل - حيمد ماو - أحمد عفيفي ،أحمد غنيم - وعبده يحيى".