"استمرار عواد وتغييرين".. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة البنك الأهلي، مساء اليوم الاثنين.

ويستضيف الزمالك نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يجري كارتيرون تغييرين على تشكيل الزمالك في مباراة البنك الأهلي، عن التشكيل الذي بدأ به مباراة الإسماعيلي الماضية.

وقد يبدأ حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن بدلاً من عبد الله جمعة الذي لعب في هذا المركز خلال مواجهة الإسماعيلي الماضية، والتي حسمها الأبيض بنتيجة (2-0)، بينما يلعب يوسف إبراهيم "أوباما" بدلاً من أشرف بنشرقي الذي يعاني من إصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة البنك الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش"، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور.

ثلاثي ما قبل المهاجم: يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.