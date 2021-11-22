نبيه يهاجم مسئول في الزمالك ويعلق: "دي طابونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

هاجم أسامة نبيه المدرب العام السابق بنادي الزمالك، مسئول كبير بالقلعة البيضاء بسبب تفريطه في الثنائي أحمد عيد وأحمد محمود من أجل ضم نجله قادما من وادي دجلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، سُئل نبيه عما إذا كان هناك مسئول كبير بالنادي ضحى بالثنائي أحمد عيد وأحمد محمود من أجل ضم نجله من وادي دجلة، ليجيب "نعم" لكنه رفض الإفصاح عن اسمه.

وأضاف نبيه: "هذا المسئول يعلم نفسه جيدا، قدم عرضا كبيرا لنجله (من أكبر عقود الفريق)، ولم يتم قيده في القائمة لكنه يتدرب مع الفريق الأول".

وتابع: "أنت مسئول كبير وتعلم أزمة إيقاف القيد، كيف تقوم بالتعاقد مع نجلك؟!".

وواصل: "قام بالتفريط في عيد ومحمود، الأول لاعب منتخب أولمبي والثاني منتخب 2003 الذي يقوده فنيا محمود جابر".

وأتم نبيه حديثه: "دي طابونة.. طابونة".