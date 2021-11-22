الأهلي والزمالك ضمن أبرز مباريات الاثنين المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشهد اليوم الاثنين، عددا من المباريات الهامة على مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز، في جولته الخامسة.

ويخوض الأهلي مواجهة هامة، عندما يحل ضيفاً على فريق غزل المحلة في الخامسة والنصف مساءً.

بينما يلعب الزمالك أمام البنك الأهلي في مباراة قوية بالدوري، في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم الاثنين:

دوري WE المصري

بيراميدز وايسترن كومباني.. الساعة الثالثة عصراً.. وتذاع على قناة اون تايم سبورتس 1

سموحة وطلائع الجيش.. الساعة الثالثة عصراً.. وتذاع على قناة اون تايم سبورتس 3

غزل المحلة والأهلي.. الساعة الخامسة والنصف مساءً.. وتذاع على قناة اون تايم سبورتس 2

الجونة والمصري.. الساعة الثامنة مساءً.. وتذاع على قناة قناة اون تايم سبورتس 3

الزمالك والبنك الأهلي.. الساعة الثامنة مساءً.. وتذاع على قناة قناة اون تايم سبورتس 1