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الأهلي والزمالك ضمن أبرز مباريات الاثنين المحلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشهد اليوم الاثنين، عددا من المباريات الهامة على مستوى بطولة الممتاز، في جولته الخامسة.

ويخوض الأهلي مواجهة هامة، عندما يحل ضيفاً على فريق غزل المحلة في الخامسة والنصف مساءً.

بينما يلعب الزمالك أمام البنك الأهلي في مباراة قوية بالدوري، في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم الاثنين:

دوري WE المصري

بيراميدز وايسترن كومباني.. الساعة الثالثة عصراً.. وتذاع على قناة اون تايم سبورتس 1

سموحة وطلائع الجيش.. الساعة الثالثة عصراً.. وتذاع على قناة اون تايم سبورتس 3

غزل المحلة والأهلي.. الساعة الخامسة والنصف مساءً.. وتذاع على قناة اون تايم سبورتس 2

الجونة والمصري.. الساعة الثامنة مساءً.. وتذاع على قناة قناة اون تايم سبورتس 3

الزمالك والبنك الأهلي.. الساعة الثامنة مساءً.. وتذاع على قناة قناة اون تايم سبورتس 1

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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