تشكيل الأهلي المتوقع أمام المحلة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم الاثنين، ضد غزل المحلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على المحلة في تمام الخامسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويفتقد الأهلي جهود حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقائق الأخيرة من مشاركته ضد المقاولون العرب في لقاء الجولة الرابعة والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وقد يلجأ موسيماني لتغيير خطة اللعب أمام المحلة من 3-4-3 إلى 4-2-3-1 للتعامل مع غياب حمدي فتحي، أو يدفع برامي ربيعة مع الإبقاء علي بانون وأيمن أشرف كقلبي دفاع.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام المحلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة.

خط الوسط: علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك ‏والمقاولون العرب.