شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدرس تسويق الجامايكي "نانا" فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر
كان عقد المدافع الجامايكي ينتهى بنهاية الموسم الحالي، لكن في الموسم الماضي اتفق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مع إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي على تعديل عقد اللاعب وإضافة موسم آخر للتعاقد لتصبح المدة الإجمالية للعقد 3 مواسم تنتهي بنهاية الموسم الرياضي 2022-2023 .
ونجح الاتحاد في ضم العديد من الصفقات هذا الموسم وهي: "المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى".