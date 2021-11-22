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الاتحاد السكندرى يدرس تسويق الجامايكي "نانا" فى الميركاتو الشتوي

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القاهرة - سامية سيد - خرج المدافع الجامايكي داميون لوى "نانا" من حسابات الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى الفترة المقبلة، بعد المستويات الباهتة التى ظهر عليها اللاعب، وهو ما دفع مجلس الإدارة للتراجع عن فكرة التجديد للاعب والبحث عن عروض لتسويقه الفترة المقبلة للاستفادة منه ماليا قبل انتهاء عقده والرحيل عن النادي مجانًا.

 

"نانا" خرج من قائمة الاتحاد في مباراتي الجونة والمقاصة الأخيرتين بالدورى، بعد تراجع مستوى المدافع والظهور بشكل مغاير تماما عن المستوى الذى قدمه في الموسم الماضي.

 

كان عقد المدافع الجامايكي ينتهى بنهاية الموسم الحالي، لكن في الموسم الماضي اتفق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مع إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي على تعديل عقد اللاعب وإضافة موسم آخر للتعاقد لتصبح المدة الإجمالية للعقد 3 مواسم تنتهي بنهاية الموسم الرياضي 2022-2023 .

ونجح الاتحاد في ضم العديد من الصفقات هذا الموسم وهي: "المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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