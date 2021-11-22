شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدرس تسويق الجامايكي "نانا" فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج المدافع الجامايكي داميون لوى "نانا" من حسابات الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى الفترة المقبلة، بعد المستويات الباهتة التى ظهر عليها اللاعب، وهو ما دفع مجلس الإدارة للتراجع عن فكرة التجديد للاعب والبحث عن عروض لتسويقه الفترة المقبلة للاستفادة منه ماليا قبل انتهاء عقده والرحيل عن النادي مجانًا.

"نانا" خرج من قائمة الاتحاد في مباراتي الجونة والمقاصة الأخيرتين بالدورى، بعد تراجع مستوى المدافع والظهور بشكل مغاير تماما عن المستوى الذى قدمه في الموسم الماضي.

كان عقد المدافع الجامايكي ينتهى بنهاية الموسم الحالي، لكن في الموسم الماضي اتفق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مع إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي على تعديل عقد اللاعب وإضافة موسم آخر للتعاقد لتصبح المدة الإجمالية للعقد 3 مواسم تنتهي بنهاية الموسم الرياضي 2022-2023 .