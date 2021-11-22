شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لتصحيح المسار أمام إيسترن كومبانى اليوم فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز نظيره إيسترن كومبانى فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السماوى بعد التعادل الايجابى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر إيسترن كومبانى من فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 4، فيما يحتل إيسترن كومبانى المركز السابع عشر بدون أي رصيد من النقاط بعدما لعب 4 مباريات خسرها جميعاً وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 11.

وطالب إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، لاعبيه بعدم تكرار سيناريو مباراة المصرى البورسعيدى الذى تسبب في خسارة نقطتين في سباق المنافسة دون داع بعدما كان الفريق فائزاً بهدفين ثم أنهى المباراة متعادلا مع المصرى مشدداً على ضرورة التركيز لإستمرار وتيرة الانتصارات في ظل التنافس الكبير مع قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك على صدارة المسابقة.

وفى المقابل، طالب علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومبانى لاعبيه بعدم الرهبة من فريق بيراميدز المدجج بالنجوم مشدداً على ضرورة السعي لإيقاف سلسلة الهزائم التي منى بها الفريق في الجولات الأربعة الأولى للمسابقة.