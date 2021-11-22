ما هو مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الإثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عدة مباريات في الدوريات العربية من المتوقع أن تكون حافلة بالإثارة.



وستكون أغلب المباريات ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري، الذي يشهد موسما مثيرا رغم عدم مرور أكثر من 4 جولات من عمر المسابقة.

يواجه فريق بيراميدز نظيره إيسترن كومباني (الشرقية للدخان)، الصاعد حديثا إلى الدوري المصري، في الجولة الخامسة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

يستضيف فريق سموحة نظيره طلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري المصري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

يواصل الأهلي رحلة البحث عن استعادة لقب الدوري المصري، حين يلاقي نظيره غزل المحلة في الجولة الخامسة للمسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، 6.30 بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

يستأنف الزمالك مشوار الدفاع عن لقبه في الدوري المصري لموسم 2021-2022، حين يلاقي البنك الأهلي في الجولة الخامسة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات أون تايم سبورتس.

يحل النجم الساحلي ضيفا ثقيلا على الأولمبي الباجي، في الجولة السابعة من المجموعة الثانية بالدوري التونسي، حيث تنطلق المباراة الساعة 2.00 عصرا بتوقيت تونس، 4.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة "حنبعل" التي حصلت على حقوق الدوري التونسي مؤخرا.

يستعد الترجي لاستئناف مشواره في الدوري التونسي عندما يواجه نجم المتلوي بالجولة السابعة، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت تونس، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي، حيث تنقل المباراة عبر قناة حنبعل المحلية أيضا.