شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الطلائع باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره طلائع الجيش في الثالثة عصر اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة قوية للفريقين، يدخلها الفريق السكندري بعد التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الطلائع مع غزل المحلة سلبياً فى نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاث مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد نقطتين من 4 مباريات تعادل في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه هدفاً وتلقت شباكه 6.

من جهته طالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتخلص من دوامة التعادلات التي تطاردهم منذ انطلاق المسابقة مشدداً على صعوبة مباراة الطلائع رغم تراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري.

وفى المقابل، شدد أحمد عبد العزيز المدير الفني للطلائع على لاعبيه ضرورة حصد أول انتصار في المسابقة اليوم لتحسين ترتيب الفريق بعد الانطلاقة السيئة من بداية الموسم مشدداً على ضرورة التركيز أمام المرمى لحل أزمة العقم الهجومى الذى ضربت الفريق فلم يسجل سوى هدف وحيد في 4 مباريات.