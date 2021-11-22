شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يتولى قيادة حملات الدعم المعنوي فى فيوتشر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دور مهم يلعبه سعد الدين سمير، مدافع نادى فيوتشر وقائد الفريق، فى بث الروح الإيجابية بين زملائه بالفريق، خاصة أن أغلبهم كانوا نجوماً بارزين فى الأهلي والزمالك، ورحلوا عن القطبين بحثاً عن فرصة لإثبات الذات والمشاركة فى المباريات.

ووجه سعد سمير الكثير من الرسائل التحفيزية لزملائه، ظهرت من روحه الفكاهيه مع عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق ولاعب الزمالك السابق.



سعد وجنش

كما حرص سعد سمير على دعم كريم نيدفيد زميله بالفريق، بعد خوض الأخير لأول مباراة كاملة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابات التي هددت مصيره الكروي مع النادي الأهلي في وقت سابق.



سعد سمير

وكتب سعد سمير عبر حسابه على انستجرام، "أول ماتش كامل بعد سنتين و7 شهور كلهم تعب واحباط وعمليات تهد أي حد لكن بكرم ربنا وتعبك وإصرارك انك ترجع وتقف على رجلك تاني دي حاجة مش سهلة حمدلله على سلامتك يا بطل وربنا يكرمك في اللي جاي وتكسر الدنيا ان شاء الله.

ظهر أيضاً قيمة الدور الذي يقوم به سعد سمير مع فريقه في دعمه لمروان محسن مهاجم الأهلي السابق وفيوتشر حالياً، حيث عاد مروان للتوهج الكروي الجديد وسجل هدفين مع فيوتشر في 4 مباريات.



سعد ومروان محسن

وواصل فريق فيوتشر تدريباته استعداداً لمواجهة إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

وشهد مران الفريق حالة من المعنويات المرتفعة بعد انضمام الثلاثي، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم إلى قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لخوض منافسات كأس العرب.