شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة ضيفاً ثقيلا على المصرى الليلة فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الجونة ضيفاً على نظيره المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بنفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 4 ، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات تعادل فيهم جميعاً وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

من جهته طالب رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة أمام منافس عنيد يفتش عن تصحيح مساره بجدول المسابقة مطالباً لاعبيه بالابتعاد عن الأخطاء الدفاعية التي تكلف شباك الجونة أهدافاً ساذجة.

وفى المقابل، يبحث المصرى بقيادة معين الشعبانى عن أول فوز في الدوري متسلحاً بالروح المعنوية التي ظهر بها الفريق في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام بيراميدز بعدما تمكن من انتزاع نقطة التعادل بعد التأخر بهدفين، حيث طالب الشعبانى لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص لهز شباك الجونة وإنهاء المباراة فائزين.