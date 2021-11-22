شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الاثنين 22 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع نظيره البنك الاهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن هذه المباراة.

نتيجة آخر مباراة للزمالك والبنك الأهلى فى الدوري

يدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

نتيجة مواجهتى الزمالك مع البنك الأهلى

التقى الزمالك مع البنك الأهلى مرتين طوال تاريخه، وكانت المباراتان فى دوري الموسم الماضى، فاز فى الدور الأول برباعية مقابل هدف سجل حميد أحداد هدفين ويوسف أوباما هدف وأحمد السيد زيزو هدف من ركلة جزاء، وسجل هدف البنك الأهلى الوحيد عاصم صلاح من ركلة جزاء، فيما انتهت مباراة الدور الثانى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق تقدم أيمن حفنى للزمالك وتعادل كريم بامبو للبنك الأهلى وأهدر أحمد على ركلة جزاء للبنك الاهلى فى الوقت الضائع من اللقاء.

ترتيب الزمالك والبنك فى جدول الدورى

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسعة نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الاهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

الزمالك يفقد جهود أشرف بن شرقى

الزمالك وصل إلى 9 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، ويتطلع لمواصلة الصحوة أملاً في تعثر الأهلي واللحاق بسباق المنافسة مبكراً وتجاوز أحداث خسارة القمة بخماسية مقابل ثلاثة ، ويفتقد الزمالك في مباراة الليلة جهود نجمه المغربى أشرف بن شرقى بسبب الإصابة فيما طالب كارتيرون لاعبيه بتوخى الحذر من البنك الاهلى خشية حدوث مفاجأة في لقاء اليوم مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث لتجنب الانتقادات التي طالت الفريق الأبيض بسبب سوء الأداء في مباراة الاسماعيلى الأخيرة بالدوري.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلى

ويراهن الزمالك على نجومه وخصوصا أحمد السيد زيزو الجناح الأيمن ومصطفى فتحي وإمام عاشور وطارق حامد، ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الاهلى مكون من :" محمد عواد ومحمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – حازم إمام - وطارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم - سيف الجزيرى".

التشكيل المتوقع للبنك الأهلى أمام الزمالك

وفى المقابل يتطلع خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لتحقيق مفاجأة في مباراة الزمالك اليوم سواء بالفوز أو حصد نقطة التعادل على أقصى تقدير لاسيما أن فريقه يقدم إنطلاقة مميزة منذ إنطلاق المسابقة وكان نداً كبيراً للأهلى وخسر بصعوبة بهدف دون رد وفاز على الاسماعيلى بأداء متميز.

ويراهن خالد جلال على خبرة فريقه بمواجهة كبار الدوري بعدما حصد من الاهلى أربعة نقاط بالموسم الماضى لاسيما أن البنك الاهلى يضم العديد من العناصر المميزة على رأسها محمد هلال وإيزاك يعقوبو وأحمد ياسين.

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الاهلى أمام الزمالك مكون من :"محمود الزنفلي ومحمد دبش وأحمد ياسين وإسحاق يعقوبو واسامة ابراهيم ومحمد فتحي و أحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد بسيوني وموسي دياوارا وفادي فريد".