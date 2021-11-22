شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه إلى القاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الاسماعيلى مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن خوان براون قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للقاء.

وعكف خوان براون على دراسة مباريات المقاولون العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف لذئاب الجبل لخطف الثلاث نقاط حيث بدأ الدراويش موسمه في الدوري المصري الممتاز، بالخسارة في أول 4 جولات، واستهل الإسماعيلي الموسم بالخسارة 0-4 أمام الأهلي، قبل الهزيمة 1-2 أمام سيراميكا، قبل الخسارة مجددًا 0-1 أمام البنك الأهلي ثم السقوط أمام الزمالك 2-0.

فى سياق آخر، أدلى الأرجنتيني خوان براون، المدير الفنى للإسماعيلى، بتصريحات عقب الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في قمة الجولة الرابعة ببطولة الدورى المحلى.

وقال براون فى المؤتمر الصحفى، "راض بشكل كبير عن أداء الفريق اليوم طبقا للوقت القصير الذي عملنا فيه.. واجهنا فريقا كبيرا يضم نجوم مميزين، إلا أننا نجحنا في صنع فرص تهديفية".

وأضاف: "الزمالك أحرز هدفا من ركلة الجزاء والهدف الثاني كان خطأ بسبب تسرع اللاعبين من أجل التعويض.. أشكر اللاعبين على الجهد المبذول اليوم، ونحتاج لوقت أكبر للتعرف على اللاعبين.

وتابع: "استبدال محمد عادل جاء بسبب الإرهاق الذي ظهر عليه و فضلنا الدفع بدونجا.. شاهدت مباريات الفريق الأخيرة، وأرى أن هناك تطورا اليوم خاصة فيما يخص صناعة الفرص، واللاعبون يريدون الثقة الفترة القادمة لتقديم الأفضل".