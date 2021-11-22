حسام حسن يوجه رسائل حماسية للاعبى الاتحاد قبل مواجهة فاركو

القاهرة - سامية سيد - طوى نادى الاتحاد السكندري صفحة مباراة مصر المقاصة سريعا وبدأ الاستعداد مباشرة لمواجهة فاركو المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز هذا الموسم.

وطالب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن من اللاعبين اللاعبين تقديم مباراة كبيرة أمام فاركو وحصد النقاط الثلاث للدخول فى فترة التوقف القادمة فى مركز متقدم على جدول ترتيب المسابقة.

بدأ عبد السميع إبراهيم "سيمو"، لاعب الاتحاد السكندرى المصاب بقطع في الرباط الصليبى، مرحلة التأهيل البدني بعد مرور قرابة 4 أشهر من إصابته في مباراة الزمالك والاتحاد التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، في الموسم الماضي من الدورى.

وكان اللاعب قد أصيب فى إحدى الكرات المشتركة، وتم تشخيص الحالة بقطع فى الرباط الصليبى، في 11 أغسطس الماضي، وخضع لبرنامج تأهيل طبي تحت إشراف طبي من الدكتور عمرو الأشلم طبيب زعيم الثغر.