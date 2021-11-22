مرتجي يكشف حقيقة حصوله على وعد برئاسة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، حصوله على وعد من محمود الخطيب رئيس النادي او مجلس الحكماء للنادي بتواجده كرئيس للقلعة الحمراء خلال الدورة المقبلة.

وقال مرتجي عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ردًا على سؤاله هل حصل على وعد برئاسة النادي خلال الدورة المقبلة:"من يملك صك انه يجعلك رئيس النادي غير الجمعية العمومية؟، ومن يجرأ أن يعد شخص بهذا الكلام ؟، النادي الأهلي يملك جمعية عمومية هي اللي تحدد مين يكون الرئيس وهذا الموضوع ليس في تفكيري"

وتابع:" الخطيب لايملك النادي الأهلي، الجمعية العمومية هي اللي تملك حق الاختيار، حين كان محمود الخطيب مريض وتواجد معي وقال لي سأدعمك حتى تكون امين صندوق فهذا يعني الكثير لي".

وأكمل:" الخطيب لا يعدني بشيء هو يرغب فقط في شخص بصفات معينة في منصب أمين الصندوق، وحسن مصطفى قالي كلمة هذا لمصلحة النادي الأهلي".

وأتم:" لا يملك أحد أن يمنح شخص داخل الأهلي وعد كهذا، فالقرار في النهاية ملك للجمعية العمومية للقلعة الحمراء فهي التي تختار".