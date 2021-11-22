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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بطل روما الجديد.. من هو فيليكس جيان الذي أنقذ مورينيو أمام شيفتشينكو

الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365

خطف الموهبة الغانية فيليكس أفينا جيان الأضواء خلال انتصار فريقه روما المثير على مضيفه جنوى 2-0 في الدوري الإيطالي.



المباراة التي لعبت، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، كانت الأولى لجنوى تحت قيادة المدرب الأوكراني، وأسطورة ميلان، أندريه شيفتشينكو.

فضلا عن ذلك، فإن روما دخل المباراة، وهو يعاني من أزمة نتائج آخرها الخسارة المفاجئة من سبيزيا بنتيجة 2-3.

المثير أن اللقاء ظل معقدا حتى الدقيقة 75، حينما قرر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، إقحام الشاب فيليكس جيان، مفضلا إبقاء النجم نيكولا زانيولو على الدكة.

واستطاع جيان رد الجميل لمورينيو على ثقته، ونجح بشكل مفاجئ في تسجيل ثنائية قاتلة بالدقيقتين 82 و95، وسط فرحة جنونية من جان اللاعب مع زملائه ومورينيو.

الهدف الثاني الذي سجله جيان كشف عن تمتعه بموهبة كبيرة، جعلت صحف إيطاليا وأوروبا تتحدث عنه، خاصة بعدما أنقذ مورينيو من فخ شيفتشينكو.

من هو فيليكس أفينا جيان؟

ولد جيان في غانا بتاريخ 19 فبراير/ شباط 1993، وهو يبلغ من العمر حاليا 18 عاما، وينشط في مركز المهاجم.

واستطاع روما الحصول على خدمات جيان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أكاديمية يورو أفريكا الغانية.

قرر مورينيو تصعيد جيان للفريق الأول بنادي روما في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه شارك للمرة الأولى بقميص "الذئاب" في مواجهة كالياري يوم 27 من نفس الشهر.

وعلى صعيد الدولي، تم استدعاء جيان لتمثيل منتخب غانا، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

جيان، وبفضل ثنائيته في مرمى جنوى دخل تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية لصالح روما في الكالتشيو منذ احتساب نظام الـ3 نقاط.

فضلا عن ذلك، بات جيان أول لاعب من مواليد 2003 يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي.

ماذا قال فيليكس أفينا جيان بعد ثنائيته في جنوى؟

وعقب المباراة، قال جيان في تصريحات لمنصة "دازن" الإيطالية: "أشكر الله على هذه الفرصة، وأشكر المدرب، الجماهير واللاعبين على دعمهم الرائع، أود أن أقول شكرا أمي، إنها في غانا وأقول لها أنني أحبك".

وعن ركضه بشكل سريع نحو مورينيو، بعد هدفه الأول، قال جيان: "مورينيو شخص رائع ومدير رائع ومدرب رائع، يمنحك الدافع للتعلم كل يوم، أنا سعيد جدا لأنه هنا".

وأتم: "الليلة الحلم أصبح حقيقة، كنت آمل لفترة طويلة جدًا أن أسجل، أريد أن أواصل أدائي وأثبت نفسي وأن أفعل المزيد في المستقبل".