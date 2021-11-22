بعد استبعاده من مواجهة غزل المحلة.. كهربا ينشر فيديو لأجمل لمساته مع الأهلى: «الأفضل لم يأت بعد»

الشارقة - اميمة ياسر - بعد استبعاده من قبل موسيمانى أمام غزل المحلة، نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، فيديو لأجمل لمساته مع الفريق، الذى يستعد لمواجهة غزل المحلة على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز.

وعلق كهربا على الفيديو الذى نشره على موقع "تويتر": "الأفضل لم يأت بعد"، في إشارة إلى أنه لم يقدم أفضل مستوى حتى الآن مع القلعة الحمراء بعد استبعاده من قبل موسيمانى أمام غزل المحلة.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة، بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع طلائع الجيش سلبياً فى نفس الجولة.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى3 مايو 2021 فى الأسبوع الـ19 من منافسات الدورى الموسم الماضى، والتى حقق فيها المحلة فوزا مهما على الأهلى بهدف نظيف من تسديدة صاروخية من أشرف سيد.

ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربعة مباريات مسجلا 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم ولم يخسر وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.