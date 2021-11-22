شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فيوتشر تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة إنبي، فى اللقاء الذي يستضيفه استاد السلام مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يحتل فيوتشر المركز السادس في جدو مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، وخاض فيوتشر 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

ويترقب مسؤولو فيوتشر الموقف النهائي لمحمد عبد المنعم مدافع الفريق المنضم مؤخراً إلى قائمة المنتخب الوطني التى تستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب، لتحديد موقفهم من ضم مدافع جديد فى موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر أن محمد عبد المنعم سيكون مستقبل مصر فى قلب الدفاع، لأنه مميز في الكرات العالية، وجيد في التعامل على الأرض، وسريع، وقال عبد الظاهر، أنا على ثقة من أنه لو لم يعد للأهلي بعد فيوتشر سيحترف وينجح في أوروبا، عقلية اللاعب مميزة ويستطيع أن ينجح لسنوات، وسعد سمير يتعامل معه كأخ أصغر ويساعده دائما ويقدم له النصائح.

وشهدت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المشاركة في كأس العرب وجود 6 أسماء جديدة تنضم لأول مرة، وهم أحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومروان داود وأسامة فيصل وحسين فيصل وعمر كمال عبد الواحد.