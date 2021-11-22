الامارات | منصور بن محمد: دبي تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رياضياً متطوراً بإمكاناتها المتقدمة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الإمارة تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رياضياً متطوراً، بإمكاناتها المتقدمة التي أثمرتها مسيرة طويلة من الاستثمار في تعزيز قدراتها الرياضية، بدعم وتشجيع القيادة الرشيدة، وما تبع ذلك من تأسيس لأفضل البنى التحتية والمنشآت الرياضية عالمية المستوى لمختلف أنواع الألعاب الرياضية، وفي مقدمتها رياضة الغولف، إذ أصبحت دبي في مقدمة الوجهات العالمية التي يسعى أبطال اللعبة العالميون للتنافس على ألقاب البطولات المقامة على أرضها، للفوز بجوائز أكبر البطولات العالمية.

جاء ذلك خلال حضور سموه منافسات اليوم الختامي للدورة الـ13 من «بطولة موانئ دبي العالمية للغولف»، التي يصل مجموع جوائزها إلى تسعة ملايين دولار، وتتويج سموه للأميركي كولين موريكاوا، الفائز بلقب هذه البطولة، في وقت شمل عموم الجولة الأوروبية للغولف 42 بطولة في 23 دولة حول العالم، وتحمل اسم «السباق إلى دبي»، وتحتضن دبي ثلاثاً منها، هي: بطولة دبي أوميغا ديزرت كلاسيك، وبطولة دبي للغولف، وموانئ دبي العالمية للغولف.

وقال سموه: «يسعدنا استضافة دبي لأفضل 50 لاعب غولف في العالم، ممن حرصوا على الحضور للمنافسة على نيل الجائزة الكبرى للبطولة، وأن يكون ختام الجولة الأوروبية في دبي وعلى أحد أفضل الملاعب في العالم، الحضور الكبير لنجوم اللعبة في الجولة الختامية للبطولة، بمتابعة أكثر من 40 ألف متفرج، يعكس مدى الثقة بقدرة دبي على استضافة وتنظيم أقوى البطولات العالمية في مختلف الرياضات، ويعزز مكانة دولة الإمارات بصفة عامة على خارطة الرياضة العالمية».

• متابعة أكثر من 40 ألف متفرج، تعكس مدى الثقة بقدرة دبي على استضافة وتنظيم أقوى البطولات.

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