الامارات | المعلا يُشارك في حفل ختام كأس أوزبكستان للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن المعلا يُشارك في حفل ختام كأس أوزبكستان للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في حفل ختام بطولة كأس رئيس دولة أوزبكستان للشطرنج التي نظمها الاتحاد الأوزبكي للشطرنج في طشقند، خلال الفترة من 11 الى 19 الجاري بمشاركة 103 لاعبين من 10 دول.

وحل الأستاذ الدولي الكبير الروسي سنان سوغينوف في المركز الأول، وجاء الأميركي الأستاذ الدولي الكبير نيلمان هانز ثانياً، والاأستاذ الدولي الكبير الروسي مكسيم متلاكوف ثالثاً.

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