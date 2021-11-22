الامارات | عبدالله علي متسائلاً: هل فوز العين على الجزيرة يكفي لتقييم الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله علي متسائلاً: هل فوز العين على الجزيرة يكفي لتقييم الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مشرف فريق العين، عبدالله علي، بالفوز الذي حققه «الزعيم» على الجزيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، متسائلاً إن كان هذا الانتصار الكبير يكفي لتقييم الفريق، وتأكيد قدرته على المنافسة على لقب الدوري. وقال علي في تصريحات صحافية: «عقب كل مباراة يخوضها العين نسمع مقولة إن الفريق لم يتعرض لاختبار قوي، وأتساءل: هل كان الفوز على الجزيرة مقياساً جيداً للحكم على فريق العين؟ إذ أعتقد أنه اختبار قوي أمام فريق منافس، ولقد نجحنا في هذا الاختبار».

وأضاف: «كسبنا العديد من الأشياء من خلال هذا الفوز، داخل الملعب وخارجه، وأتوجه بالتهنئة إلى جمهور نادي العين، وإدارة النادي، خصوصاً أن الفوز مهم جداً على منافس قوي يمتلك لاعبين لديهم إمكانات كبيرة، ورغم الظروف الصعبة التي واجهها فريق العين بمرض كايو وإصابة محمد عباس، لكن اللاعبين قدموا مباراة جيدة جداً». وتحدث مشرف فريق العين عن تألق اللاعب التوغولي لابا كودجو، وقال: «سعداء بإحراز لابا ثلاثة أهداف (هاتريك)، والتي تعد تعويضاً له عن صيامه التهديفي في المباريات الماضية، بينما أرى أن من أهم مكاسب العين هو الحضور القوي للجمهور، إذ أن عشاق (الزعيم) هم الداعم الأول لنا، ووجودهم مؤثر دوماً بشكل إيجابي في مسيرة الفريق». ورفع العين رصيده إلى النقطة 24، متصدراً الدوري.

كايزر: نشعر بالإحباط بعد الخسارة بالخمسة

أبدى مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، شعوره بالإحباط والحزن بعد خسارة «فخر أبوظبي» أمام العين بخمسة أهداف مقابل هدف الخسارة، وقال في مؤتمر صحافي إنه: «تلقينا خسارة كبيرة أصابتنا جميعا بالإحباط، والعين كان الأفضل واستحق الفوز الذي تحقق». وأضاف: «لدينا مشكلة أساسية عند امتلاك الكرة، وهي إننا نفقدها بسهولة، وأنا أتحمل مسؤولية الخسارة».

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