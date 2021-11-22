الامارات | 5 عوامل وراء فوز الشارقة.. أبرزها بصمة كوزمين

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل وراء فوز الشارقة.. أبرزها بصمة كوزمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، في إعادة «الملك» إلى واجهة الانتصارات في أول مباراة للفريق تحت قيادته، منذ تسلمه تدريب الشارقة خلفاً للمدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، وذلك بعد أن فاز على خورفكان بثلاثة أهداف لهدف، أول من أمس، في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، وبات بإمكان الشارقة، الذي رفع رصيده إلى 16 نقطة، العودة للمنافسة على لقب الدوري.

وبرزت إلى الواجهة خمسة عناصر، أسهمت في فوز الشارقة والعودة بالنقاط الثلاث:

بصمة كوزمين

نجح المدرب كوزمين في فرض بصمته الفنية، المعروفة بالضغط على المنافس، واللعب بوتيرة سريعة، وساعده في ذلك رغبة اللاعبين في استعادة النتائج المميزة، على الرغم من قصر الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق.

الروح المعنوية

خاض لاعبو الشارقة المباراة بروح معنوية عالية، ساعدت المدرب كوزمين كثيراً في تطبيق خطته الفنية، وقدموا مباراة قوية، بعد أن سيطروا على مجريات الشوط الأول، وأكملوا المباراة بتركيز عال.

وقفة الجمهور

وقف الجمهور بقوة خلف فريق الشارقة ومدربه الجديد كوزمين، معلناً مصالحته للفريق بعد سلسلة نتائج متواضعة، إذ حضر بشكل كبير وشجع حتى آخر دقيقة.

إهدار الفرص

أسهم تفريط مهاجمي خورفكان في الفرص السهلة التي لاحت لهم أمام مرمى الشارقة، خصوصاً التي أضاعها البرازيلي باولينيو، في عدم استقباله لأكثر من هدف، بينما استفاد «الملك» من معظم الفرص التي لاحت له، على الرغم من محدوديتها.

تألق الهجوم

عاد هجوم الشارقة لتسجيل الأهداف واستثمار الفرص، لاسيما هداف الفريق بن مالانغو، بفضل توجيهات كوزمين الهجومية، بجانب تماسك الدفاع بعودة شاهين عبدالرحمن.

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