الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | الشارقة يقتنص «النصر».. ويُنهي «تمهيدي اليد» في الصدارة

0 نشر
جوني جبور ■ دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقتنص «النصر».. ويُنهي «تمهيدي اليد» في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق فريق الشارقة، انتصاراً مستحقاً على مضيفه النصر، بفارق سبعة أهداف، بنتيجة «31-24»، أول من أمس، ضمن الجولة السابعة والختامية في الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال.

وشهدت الجولة تحقيق الوصل مفاجأة كبيرة، بفوزه على ضيفه العين «24-23»، وعودة مليحة بانتصارٍ عريض من صالة مضيفه دبا الحصن «23-20»، وفوز شباب الأهلي على مضيفه الجزيرة «25-22»

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا