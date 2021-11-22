الامارات | الشارقة يقتنص «النصر».. ويُنهي «تمهيدي اليد» في الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقتنص «النصر».. ويُنهي «تمهيدي اليد» في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق فريق الشارقة، انتصاراً مستحقاً على مضيفه النصر، بفارق سبعة أهداف، بنتيجة «31-24»، أول من أمس، ضمن الجولة السابعة والختامية في الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال.

وشهدت الجولة تحقيق الوصل مفاجأة كبيرة، بفوزه على ضيفه العين «24-23»، وعودة مليحة بانتصارٍ عريض من صالة مضيفه دبا الحصن «23-20»، وفوز شباب الأهلي على مضيفه الجزيرة «25-22»

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news