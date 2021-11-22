الامارات | الحبتور: حريصون على استمرار بطولة التنس للسيدات والتحليق بها عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبتور: حريصون على استمرار بطولة التنس للسيدات والتحليق بها عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس مجموعة الحبتور رجل الأعمال خلف الحبتور، أن المجموعة تسعى من خلال استضافة البطولات إلى التأثير بشكل مباشر على صحة الإنسان ومنحه الطاقة الإيجابية في العمل والحياة معاً.

جاء هذا في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة لبطولة الحبتور الدولية الـ24 لتنس السيدات بفندق ومنتجع الحبتور غراند وسبا بالجميرا، بحضور الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر المرزوقي، ومندوبة الاتحاد الدولي الهندية شيتال ايار، ومديرة البطولة نورة بدوي، واللاعبات: المصرية ساندرا سمير والروسية ناتاليا فيخلينتسيفا والهندية انيكتا رينا.

وقال الحبتور إن وسائل الإعلام أسهمت خلال الـ24 سنة الماضية في دعم البطولة وإنجاحها بشهادة الاتحادين الإماراتي والدولي.

وأكد الحبتور حرص المجموعة بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي على استمرار البطولة، التي تنطلق اليوم، والتحليق بها في صدارة الأحداث الرياضية في العالم وتحقيق نجاحات مضاعفة تواكب التطور الرياضي الذي تشهدة دولة الإمارات، منوهاً إلى استضافة دبي لإكسبو 2020، وما حدث من زخم سياحي خلال فترة المعرض العالمي.

وكشف الحبتور النقاب عما حققته البطولة من نجاحات خلال فترة الجائحة، مؤكداً انها منحث الثقة للكثير من الأحداث المماثلة بالعودة، كما منحت الثقة والفرصة للاعبات لممارسة النشاط من جديد.

من جانبه، وجه ناصر المرزوقي، الشكر والعرفان الى مجموعة الحبتور، وخص بالشكر خلف الحبتور الأب الروحي للتنس، مؤكداً حرص الاتحاد على إنجاح البطولة. وأجريت قرعة البطولة التي يبلغ إجمالي جوائزها 100 ألف دولار أميركي وتشارك فيها أكثر من 85 لاعبة. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المصنفة الأولى على البطولة شوي زانك مع الهندية انيكتا رينا، وملاقاة الصينية المصنفة الثانية فيثي دينج مع إحدى اللاعبات الصاعدات من التصفيات، أما المصرية ساندرا سمير فسوف تلعب مع المصنفة الثامنة السلوفاكية بولونا هيركوج.

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