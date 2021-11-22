الامارات | شرطة دبي تزهو بـ 9 ميداليات في دورة الشيخة هند

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تزهو بـ 9 ميداليات في دورة الشيخة هند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُسدل الستار على منافسات النسخة التاسعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تضمنت ست رياضات فردية.

وفازت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل جهة مشاركة، إذ تقلدت لاعباتها خمس ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين ومثلهما برونزية، وسيطرن على ألقاب خمس بطولات، هي الريشة الطائرة، وسباق الجري، والبولينغ، والدراجات الهوائية، والكروسفت.

ففي بطولة الريشة الطائرة، فازت لاعبة القيادة العامة لشرطة دبي، روضة سعيد راشد، بالمركز الأول في فئة المواطنات.

وفي فئة المقيمات، حصلت اللاعبة نافيش سارة سراج من مؤسسة دبي للإعلام على المركز الأول.

وظفرت عفراء حارب النعيمي من القيادة العامة لشرطة دبي بلقب سباق الجري لثلاثة كيلومترات.

وفي فئة المقيمات فازت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، فيما نالت صفية مختار الصايغ من القيادة العامة لشرطة دبي لقب فئة المواطنات لسباق الدراجات الهوائية لمسافة 16 كيلومتراً.

وضمن فئة المقيمات فازت ابتسام زايد، من مكتب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، بالمركز الأول.

وفي منافسات الكروسفت فازت بالمركز الأول في فئة المواطنات أسماء راشد من بنك الإمارات دبي الوطني. وفي فئة المقيمات فازت هبة السيد من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول.

وفي بطولة البولينغ، فازت بفئة المواطنات اللاعبة سعاد يوسف من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول بعد تحقيقها 567 نقطة.

وفي فئة المقيمات فازت اللاعبة ليدي ليز آن مارسيال من مؤسسة فيم أدفيزوري بالمركز الأول.

وفي بطولة البادل تنس، فاز بفئة المواطنات، الثنائي حصة الجسمي ونوف عمر من «طيران الإمارات».

وفي منافسات فئة المقيمات فاز الثنائي سندس سالم ومنى غضبان من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالمركز الأول.

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